Universo/Ajax vence Franca em Goiânia O Universo/Ajax venceu o Franca por 95 a 84, esta noite, em Goiânia, e melhorou a sua posição no Campeonato Nacional de Basquete Masculino. O time do ala Diego, cestinha da partida com 25 pontos, é o quarto colocado. Já o time paulista é o 12º colocado. Apenas as equipes do Telemar e do COC/Ribeirão Preto estão classificadas para os playoffs.