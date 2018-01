Universo/Ajax vence jogo isolado No único jogo realizado nesta terça-feira à noite pelo Nacional de basquete masculino, o Universo/Ajax venceu o Paulistano/Dix Amico por 81 a 78, em Goiânia (GO). Com isso, o Universo é o quarto colocado, com 64,7% de aproveitamento. Já o Paulistano é o oitavo, com 52,%. Nesta quarta-feira jogam Universo/BRB x Franca Basquete, em Brasília (20h).