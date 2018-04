Universo/Brasília volta ao NBB contra o Vila Velha

O líder Universo/Brasília enfrenta em casa o time capixaba Vila Velha nesta sexta-feira, pela nona rodada do campeonato Novo Basquete Brasil (NBB). Comandado pelo técnico Lula Ferreira o time brasiliense conta com a presença do público para empurrar a equipe.

"Os nossos torcedores sempre dão um show, comparecendo ao ginásio e torcendo bastante pela equipe, aparecendo como nosso sexto jogador. Neste primeiro jogo de 2010 não será diferente", comenta o pivô Márcio Cipriano.

Os treinos do Universo priorizaram a parte física, neste início de ano, para compensar a paralisação das festas de fim de ano. O ala lateral Arthur acredita que o time sofrerá com a falta de ritmo de jogo, pelo tempo que ficaram afastados. Mas confia no forte treinamento das duas últimas semanas.

A falta de conhecimento sobre o Vila Velha, que ocupa a quinta colocação, preocupa a equipe do Distrito Federal. "Não tenho muitas informações sobre o adversário, mas sei que estão fazendo bons jogos e crescendo na competição", afirma o ala/pivô Guilherme Giovannoni.

Para enfrentar o líder, a equipe do Vila Velha não contará em quadra com o armador Alexandre Pinheiro, que sofreu uma lesão no tornozelo direito. "Estarei na torcida, mesmo que de longe, para que o Vila Velha realize um bom jogo, com chances de surpreender o líder", lamenta o jogador.

Na última rodada, ocorrida em dezembro de 2009, o Universo perdeu para o Joinville, contabilizando a única derrota da equipe, e o Vila Velha superou o Bauru por 69 a 67.

Confira os jogos da rodada:

Sexta-feira, 15 de janeiro

19h - Vivo/Franca x Flamengo (ao vivo no Sportv)

20h - Pinheiros/Sky x Paulistano/Amil

20h - Palmeiras/Lupo/Araraquara x São José/Unimed/Vinac

20h - GRSA/Itabom/Bauru x ADL/Sercomtel/Londrina

20h - Universo/BRB/Financeira Brasília x Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV

20h - Pitágoras/Minas x Guaraná Antártica/Vitória/Saldanha

Quarta-feira, 20 de janeiro

20h - Assis Basket x Ciser/Araldite/Univille/Joinville