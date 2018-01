Universo/BRB é campeão do Torneio de Páscoa Pela terceira e última rodada do 1º Torneio de Páscoa Telemig Celular Masculino de Basquete, disputado no ginásio do Uberlândia, o Universo/Ajax (GO) ganhou do Universo/BRB (DF) por 104 a 100. Mas quem saiu campeão da competição doi a equipe do Distrito Federal. O cestinha do jogo foi o ala Kenya, do Universo/DF, com 26 pontos. Os principais pontuadores da equipe do Ajax foram Lucas Cipolini e Manteiguinha, com 22 pontos cada. Na outra partida, o Telemig Celular/Unitri/Uberlândia (MG) venceu o Bandeirantes/Rio Claro (SP) por 98 a 85, com 22 pontos do cestinha Valtinho. Com esses resultados, Universo/DF e Uberlândia terminaram empatados com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota). Porém, a equipe de Brasília leva vantagem no primeiro critério de desempate que é o confronto direto já que venceu o time mineiro por 90 a 83. "Este torneio veio na hora certa para as quatro equipes. Foi muito importante para dar continuidade a fase de preparação para os playoffs do Nacional. Infelizmente, não vencemos hoje, mas jogamos com muita determinação e saímos com o título", afirmou o técnico do Universo/BRB, Tom Zé.