Universo/BRB e Minas abrem semis do Nacional de Basquete

Começa nesta terça-feira a fase semifinal do Nacional Masculino de Basquete, com a primeira partida entre Universo/BRB e Pitágoras/Minas, no ginásio da ASCEB, em Brasília, às 18h15, com transmissão ao vivo do SporTV. O duelo será disputado em melhor-de-cinco jogos, e as duas equipes buscam um título inédito na competição. Melhor time da fase de classificação, o Universo eliminou o Saldanha da Gama em três jogos nas quartas-de-final, enquanto o Minas precisou de cinco partidas para passar pelo Paulistano. Por isso, o técnico do time de Brasília, José Carlos Vidal, quer fazer valer o fator campo e vencer os dois primeiros jogos, em casa - a segunda partida será na quarta-feira. "Precisamos imprimir um ritmo forte nos dois jogos em casa para aproveitar um possível desgaste do Minas. Estamos trabalhando para fazer bem a nossa lição de casa", disse o técnico. No Minas, a expectativa é beliscar ao menos uma vitória na capital federal. "Nós jogamos bem no nosso ginásio, e chegar em Minas com a série empatada traria mais motivação ao time", acredita o pivô Mãozão. A outra semifinal, entre Unimed/Franca e Unitri/Converse, de Uberlândia, começa nesta quarta-feira, em Franca.