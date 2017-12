Universo/BRB e Unimed/Franca abrem decisão do Nacional

Os dois melhores times do Brasil começam a decidir neste fim de semana o Nacional Masculino. No ginásio da Asceb, em Brasília, o Universo/BRB recebe o Unimed/Franca para os dois primeiros jogos da série melhor-de-cinco: neste sábado, às 13 horas, e no domingo, às 12h30, ambos com transmissão da SporTV. As duas partidas seguintes serão em Franca. Brasília se mobilizou para a disputa: os 4 mil ingressos para o jogo deste sábado foram vendidos em menos de quatro horas. A equipe do Universo chega à decisão com a melhor campanha do Nacional, com 28 vitórias e apenas 2 derrotas - uma para Franca, fora de casa, 75 a 71, na fase de classificação. Bateu o Pitágoras/Minas, na semifinal, por 3 a 1, depois de eliminar o Saldanha da Gama, do Espírito Santo, por 3 a 0. Franca sofreu mais para alcançar a final. Ficou em segundo na fase de classificação, e chega à decisão com 23 vitórias e 8 derrotas na campanha. Depois de bater o Flamengo por 3 a 0 nas quartas-de-final, teve de suar para eliminar o Unitri/Uberlândia por 3 a 2, numa série dramática, decidida apenas na última partida - depois de perder os dois primeiros jogos, em casa. Durante a temporada, o time de Hélio Rubens disputou três competições - Paulista, Nacional e Sul-Americano - e chegou a todas as decisões: conquistou o estadual, perdeu o continental para o argentino Libertad Sunchales e tenta agora seu sétimo título brasileiro - já foi campeão em 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 e 1998. O time do Distrito Federal nunca venceu o Nacional. "Estamos contentes, pois alcançamos a meta de chegar a todas as decisões e esperamos uma decisão extremamente equilibrada", analisa Hélio, que comanda uma equipe de jogo cadenciado, com força na defesa. A base é formada pelos veteranos Helinho e Rogério e pelo jovem ala-pivô Murilo, o cestinha do time, com média de 17,3 pontos por jogo. O Universo alcançou a melhor campanha do Nacional com um basquete veloz, de definição rápida. Tem o melhor ataque do torneio, com média de 95,4 pontos por jogo. Os destaques são os armadores Nezinho e Alex. "Nosso jogo cresce em casa, por isso vamos buscar as duas vitórias em Brasília para sairmos em vantagem", pede o técnico José Carlos Vidal.