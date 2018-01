Universo/BRB ganha de novo e fica perto da taça em Minas O Universo/BRB (DF) derrotou o Bandeirantes/Rio Claro (SP) por 89 a 82 - com 27 pontos do cestinha Charles Byrd - neste sábado, em Uberlândia (MG), e com isso está bem próximo de conquistar o título de campeão do Torneio de Páscoa masculino de basquete, que está sendo disputado por quatro times, sendo campeão aquele que somar mais pontos após os três jogos. No outro jogo do dia, o Telemig Celular/Unitri/Uberlândia (MG) venceu o Universo/Ajax (GO) por 95 a 86. Agora, com a segunda vitória, o time de Brasília está com quatro pontos e lidera, sendo que Rio Claro e do Uberlândia, ambos com dois, dividem a Segunda posição. A terceira e última rodada será realizada neste domingo com Ajax x Universo/DF (11 horas de Brasília) e Uberlândia x Rio Claro (13 horas, com transmissão do SporTV). Grajaú dá novo W.O. no Nacional O Grajaú Country, do Rio, novamente não compareceu ao seu jogo pelo Grupo C do Nacional Masculino de basquete. Desta vez enfrentaria o Keltek Basketball, em São José dos Pinhais (PR), e assim o time carioca acumula duas derrotas na competição, ambas por W.O. No outro jogo do dia, o Ulbra/Torres venceu por 95 a 91 o Telemar/Rio de Janeiro.