Universo/BRB ganha do Paulistano O Universo/BRB ganhou do Paulistano no único jogo deste sábado por 94 a 89, em São Paulo, e subiu mais um pouco na classificação do Campeonato Nacional de basquete masculino, chegando à quarta colocação, com 75% de aproveitamento. Os cestinhas do jogo foram Jefferson, do Paulistano, e Arnaldinho, do Universo, cada um com 23 pontos.