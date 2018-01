Universo/BRB ganha e segue na briga por vaga no Nacional No único jogo desta quinta-feira à noite, o Universo/BRB (DF) ganhou do Inesul/Londrina (PR) por 104 a 73 (52 a 31 no primeiro tempo), em Londrina (PR), pela 14.ª semana do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Os cestinhas foram Kenya, do Universo/DF, e Ycaro, do Londrina, com 21 e 20 pontos, respectivamente. Com esta vitória, o time de Brasília fica em terceiro lugar na classificação do Grupo B, com 71,4% de aproveitamento, e está na briga pela classificação para a próxima fase do torneio. Uberlândia e Franca, por outro lado, já garantiram o primeiro lugar nos seus grupos e estão classificados para os playoffs.