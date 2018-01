Universo/BRB ganha em jogo de confusão O Universo/BRB ganhou nesta segunda-feira do Londrina/TIM por 90 a 83 pelo Campeonato Nacional masculino de basquete num jogo que ficou marcado por uma confusão envolvendo os atletas das duas equipes. No meio do terceiro tempo, Kenya, do Universo, agrediu o jogador Davi, do Londrina, após uma disputa de bola. Quando Davi ia revidar, foi seguro pelos companheiros de time e a discussão começou. Na saída para o vestiário, houve novamente um princípio de confusão, mas rapidamente contornado. O outro jogo da rodada desta segunda-feira foi: Uniara/Araraquara 97 x 86 Winner/Limeira. A competição continua nesta terça-feira.