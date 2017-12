Universo/BRB ganha o terceiro jogo e avança às semifinais

O Universo/BRB é o primeiro semifinalista do Nacional Masculino de Basquete. Na terceira partida do playoff das quartas-de-final (melhor-de-cinco), a equipe de Brasília venceu o Saldanha da Gama, por 95 a 87 (47 a 51 no primeiro tempo), em Vitória, e fechou a série em 3 jogos a 0. O cestinha da partida foi o armador Ricardo Giannecchini, do Saldanha, com 30 pontos. Os principais pontuadores do Universo foram o armador Nezinho e o ala Alex, com 29 e 28 pontos, respectivamente. Na semifinal, o time da capital federal terá como adversário o vencedor do confronto entre Paulistano/Dix Amico (SP) e Pitágoras/Minas Tênis (MG). O clube mineiro lidera a série por dois a um. "Não começamos bem. A equipe ficou esperando o erro do adversário, mas prevaleceu a cabeça fria para poder tirar os 19 pontos de diferença ao final do primeiro quarto (30 a 11). No terceiro período, conseguimos virar a partida e passamos a dominar o jogo. A defesa pressionou bem, conseguiu roubar bolas, armar o contra-ataque e impor o ritmo do jogo", afirmou Nezinho.