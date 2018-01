Universo/BRB também lidera Nacional O Universo/BRB, de Brasília (DF), encostou no Universo/Ajax na liderança do Nacional de basquete masculino nesta quarta-feira a noite, ao vencer o lanterna (14.º) São José dos Pinhais/Keltek por 72 a 64, em casa, pela terceira rodada da competição. Com esta vitória, o time metropolitano está com 100% de aproveitamento, o mesmo desempenho do adversário goiano. Márcio, do São José, foi o cestinha com 21 pontos. Quem também venceu nesta noite foi o Telemar, pelo placar de 95 a 85 do Ulbra/Torres (13.º). O time carioca (cujo manager é o ex-jogador Oscar Schimidt) também está com 100% de aproveitamento, mas disputou apenas dois jogos até o momento (ocupa a 4.ª posição). O cestinha da partida foi Ratto, do Telemar, com 24 pontos.