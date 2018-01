Universo/BRB vai para a semifinal Nesta quarta-feira, em Brasília (DF), o Universo/BRB venceu o Uniara/Araraquara por 80 a 72 e ficou com a última vaga para as semifinais (em melhor-de-cinco) do Nacional Masculino de Basquete. O time de Brasília enfrentará o Telemar/RJ. A outra semifinal terá COC/Ribeirão Preto e Unitri/Uberlândia.