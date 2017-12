Universo/BRB vence de novo e abre 2 a 0 no Nacional

O Universo/BRB ratificou a condição de jogar em Brasília (DF) novamente neste domingo e fez sua parte: venceu o Unimed/Franca por 87 a 69, e assim abre 2 a 0 na série final do Campeonato Nacional masculino de basquete. Com isso, basta ao time metropolitano vencer mais um dos três jogos que restam para conquistar o título. A vitória pela vantagem de 18 pontos dá a impressão de ter sido fácil, mas as parciais por período demonstram o contrário. O Universo/BRB venceu o primeiro quarto por apenas um ponto (16 a 15), com o segundo terminando empatado (21 a 21). Só no terceiro é que o time de Brasília abriu vantagem (25 a 18), mantendo-a no quarto e último período (25 a 15). "Novamente não fizemos um bom primeiro tempo. A defesa estava muito bem, mas faltou paciência no ataque para escolher o melhor momento de finalização. No segundo tempo, tivemos mais tranqüilidade ofensiva e as nossas bolas caíram. Apesar da vitória e da vantagem de dois a zero, nada está decidido", comenta o pivô do Universo, Luís Fernando. Para o pivô, a próxima partida será ainda mais difícil. "A humildade como o grupo encara o favoritismo é o grande fator de sucesso da equipe", analisa. O armador de Franca, Helinho, reconhece a qualidade do adversário, mas acredita que o seu time ainda pode reverter a vantagem. "A equipe de Brasília é poderosa, conta com um elenco numeroso e teve mérito nas duas vitórias. Mas o time de Franca não desiste nunca." O armador conta com o apoio da torcida para conquistar o título. "Vamos trabalhar para corrigir as nossas falhas e reverter a situação. Conseguimos na semifinal e podemos fazer outra vez. Para isso, contamos com a nossa maravilhosa torcida francana." Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira, mas agora na cidade de Franca, interior de São Paulo, no terceiro e decisivo jogo. À equipe francana, resta vencer este jogo para se manter na disputa e evitar que os adversários fechem a série. Atualizado às 15h15