Universo/BRB vence o Grajaú e segue invicto no Nacional O Universo/BRB bateu o Grajaú Country por 99 a 68, fora de casa, e alcançou sua quinta vitória em cinco jogos no Campeonato Nacional masculino de basquete. Com o resultado, o time de Brasília chegou aos 10 pontos, quatro a menos que o Paulistano/Dix Amico, líder isolado, com 14. O Grajaú segue sem saber o que é ganhar no Nacional. Duas partidas completam a oitava semana da competição. Nesta sexta, o Flamengo/Petrobras enfrenta a Inesul/Londrina, às 20 horas. Pitágoras/Minas x Universo/BRB fecham a rodada no sábado, às 10 horas.