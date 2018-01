Universo/BRB vence Sport no basquete Na abertura do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Universo/BRB bateu o Sport Recife por 98 a 60 (49 a 36 no primeiro tempo), neste domingo, no ginásio da ASCEB, em Brasília. O cestinha da partida foi Kenya, do time brasiliense, com 22 pontos.