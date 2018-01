Universo/DF mantém liderança invicta e iguala recorde Pela abertura da 19.ª semana do Campeonato Nacional Masculino de Basquete 2006/2007, o Universo/BRB (DF) venceu em casa o Iguaçu Basquete Clube (RJ) por 115 a 58, com 23 pontos dos cestinhas Nezinho e Arthur. O principal pontuador do Iguaçu foi Daniel, com 11 pontos. Com esse resultado, a equipe de Brasília segue na liderança invicta com 100% de aproveitamento em 17 jogos e iguala o recorde de 17 vitórias seguidas do Telemar no Nacional 2005. "Todo recorde é muito importante e esse é o resultado do trabalho de toda a equipe, jogadores e comissão técnica. Hoje, conseguimos suprir a ausência do Alex e do Luis Fernando, que estão machucados, com muita determinação e empenho nos 40 minutos. Independente do adversário precisamos manter sempre nosso padrão de jogo para conseguir a vitória. A próxima partida contra o Uberlândia será difícil e equilibrada. No turno ganhamos por apenas um ponto. Vamos treinar a semana toda em busca demais um resultado positivo", analisou o ala Arthur, do Universo/BRB. Na outra partida deste domingo, o Pitágoras/Minas Tênis (MG) ganhou do Saldanha da Gama (ES) por 99 a 86, em Belo Horizonte, com 24 pontos do cestinha Victor Thomas. O principal pontuador do Saldanha da Gama foi Sandro Varejão, com 19 pontos. "Conseguimos duas vitórias importantes para a classificação nos playoffs contra o CETAF, na sexta-feira, e hoje sobre o Saldanha da Gama. O primeiro tempo foi equilibrado e eles acabaram com a vantagem de dois pontos. Na etapa final melhoramos a defesa e conseguimos abrir uma diferença de 10 pontos que administramos até o fim. Agora vamos nos preparar para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro que será mais um jogo difícil", explicou o técnico Flávio Davis, do Pitágoras/Minas.