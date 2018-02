Universo/DF vence a 16.ª seguida pelo Nacional de Basquete O Universo/BRB continua 100% no Campeonato Nacional Masculino de Basquete 2006/2007. Neste domingo, pela 18.ª semana, a equipe do Distrito Federal derrotou o Saldanha da Gama, no Espírito Santo, por 96 a 86, com destaques para Alex e Nezinho, que marcaram 23 pontos cada um para o Universo. "Apesar do triunfo, foi um duelo muito difícil, uma vez que faz muito calor aqui em Vitória", contou o ala Alex, do Universo, que agora lidera o campeonato com 16 vitórias. "Mas através do jogo coletivo, conseguimos superar essa dificuldade. O importante foi manter nossa invencibilidade", completou. Em outro duelo, o Cetaf/Vila Velha surpreendeu ao bater o Unitri/Uberlândia, no Espírito Santo, por 58 a 49. O cestinha do jogo foi Hélio, do time mineiro, com 15 pontos. Com a derrota, o Uberlândia soma 11 triunfos e quatro derrotas, em quarto lugar, com 73,3% de aproveitamento. Já o Flamengo foi a Londrina derrotar o time da casa por 89 a 81, com bela atuação de Coloneze, que marcou 24 pontos para o time carioca, que ocupa a sexta posição, com 10 vitórias e seis derrotas. No complemento da rodada, o Minas Tênis massacrou o Iguaçu Basquete por 78 a 55.