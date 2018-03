Universo/URB vence no Masculino de Basquete Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Universo/URB jogou neste sábado em casa e ganhou do Universo BH/Minas por 95 a 85. O cestinha do jogo foi Alexey, que anotou 30 pontos para a equipe de Brasília. Pelo Minas, o melhor foi Michel, com 22 pontos. Outras cinco partidas serão disputadas neste domingo. Destaque para o COC/Ribeirão Preto, que recebe o Corinthians/UMC, às 16 horas, no ginásio Cava do Bosque, com transmissão do SporTV. Os donos da casa, comandados por Lula Ferreira, vêm de vitória sobre o Paulistano, mas o Corinthians também vem embalado - ganhou fora de Casa do Franca na última rodada. O Flamengo segue na liderança da competição, com 14 vitórias e quatro derrotas, seguido do Unit/Uberlândia, que venceu dez jogos e perdeu três. Os mineiros, que disputarão a final da Liga Sul-Americana contra o Atenas de Córdoba, jogam às 18 horas, fora de casa, contra o ACF/Campos. A equipe do Rio tem o terceiro maior pontuador da competição, Márcio, que já marcou 360 pontos (média de 20 por jogo). No mesmo horário, o Londrina/Tim recebe o Paulistano/UNIFMU; o Franca joga em casa contra o Uniara/Araraquara; e o Flamengo vai a Blumenau enfrentar o URB/Adeblu. Os catarinenses contam com Byrd, segundo cestinha da competição, para conquistar uma pouco provável vitória sobre o líder do Nacional.