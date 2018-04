Uruguai estreia com vitória na Copa América de basquete

O Uruguai venceu as Ilhas Virgens por 88 a 62 na estreia da Copa América de basquete, que está sendo realizada em Porto Rico, e que conta com quatro vagas para o Mundial, que acontece na Turquia, em 2010.

Com a vitória, a seleção uruguaia assume a ponta do Grupo A, que também conta com os donos da casa, Porto Rico, Canadá e México. Já as ilhas Virgens ficam no lugar de onde provavelmente não sairão: a última colocação.

O destaque do jogo foi Leandro García Morales, com 28 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Pelo lado das Ilhas Virgens, o destaque foi Kevin Alphonso Sheppard, com 17 pontos.

Agora, o Uruguai encara Porto Rico na sexta, enquanto as Ilhas Virgens terão pela frente também a seleção de Porto Rico, mas na quinta.