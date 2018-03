Uruguai vence a Venezuela: 73 a 66 A seleção uruguaia masculina de basquete derrotou a Venezuela, nesta quarta-feira à noite, em Montevidéu, por 73 a 66, em jogo válido pela primeira rodada do 40º Campeonato Sul-Americano. O venezuelano Víctor Diaz, com 22 pontos, foi o cestinha da partida. Uruguai, Argentina e Brasil venceram no primeiro dia de disputa.