Uruguai vence e enfrenta Brasil na final do Sul-Americano A seleção de basquete masculino do Uruguai derrotou a Venezuela, dona da casa, neste sábado, por 85 a 79, e se classificou para enfrentar o Brasil na final do 42.º Campeonato Sul-Americano da modalidade. A decisão acontecerá neste domingo, em Caracas. A Venezuela chegou a abrir dez pontos de vantagem no primeiro tempo, mas acabou diminuindo o ritmo e foi para o intervalo à frente somente dois pontos no marcador (44 a 42). A menos de quatro minutos do final do último quarto, o Uruguai empatou o jogo em 73 a 73 e passou a dominar a partida. A equipe celeste chegou a abrir oito pontos de vantagem e conquistou a vitória com tranqüilidade. A Venezuela disputa, também no domingo, a medalha de bronze com a Argentina, derrotada pelo Brasil no jogo de abertura das semifinais deste sábado. As quatro seleções estão classificadas ao torneio Pré-Olímpico, junto de outras oito equipes vindas de América do Norte, Central e Caribe.