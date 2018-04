Utah ?aposenta? camisa 12 por Stockton O Utah Jazz vai ?aposentar? o número 12 de seu elenco para homenagear John Stockton, o ex-armador de 42 anos, que disputou a NBA por 19 temporadas e deixou as quadras em 2002/2003. O time de Utah fará uma cerimônia para Stockton no dia 21 de novembro, em uma partida diante do New Orleans Hornets. ?Estamos muito felizes com a possibilidade de fazer uma homenagem a um dos melhores armadores da história da NBA?, disse Larry Miller, o dono do time. ?Estamos ansiosos para acompanhar John e sua família em uma festa memorável.? Agora já são seis os números retirados pelos Jazz em sua história. Ao lado de Karl Malone (número 16), Stockton foi o jogador do Utah Jazz que levou o time a disputar duas finais da Liga Norte-Americana ? ambas perdidas para o Chicago Bulls, de Michael Jordan.