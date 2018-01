Utah bate Portland e mantém liderança O Utah Jazz venceu a equipe do Portland na noite desta quinta-feira por 90 a 84 e garantiu a liderança da Divisão Meio-Oeste da Conferência Oeste da NBA - a liga norte-americana de basquete profissional. Com esse resultado a equipe chega à quarta vitória consecutiva. Karl Malone e Donyell Marshall foram os destaques do jogo. Cada um deles anotou 22 pontos. Mesmo perdendo, o Portland é líder na Divisão do Pacífico. Jogando em casa, a equipe do Dallas venceu o Boston Celtics por 98 a 91 e manteve a terceira posição da Divisão Meio-Oeste. O Boston é apenas o quinto na Divisão Atlântica da Conferência Leste. A rodada da NBA, encerrada na madrugada desta sexta-feira, teve ainda os seguintes resultados. Sacramento 115 x 110 Washington; Charlotte 93 x 91 Golden State e L.A. Clippers 93 x 80 Chicago.