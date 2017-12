Utah derrota Washington por 94 a 79 O Utah Jazz derrotou nesta quinta-feira o Washington Wizards por 94 a 79 e continua entre as oito primeiras equipes da Conferência Oeste e próximo da classificação para os playoffs da NBA. O destaque do Jazz foi Karl Malone que marcou 23 pontos e pegou oito rebotes. O time ganhou seis das oito últimas partidas disputadas. Os Wizards não puderam contar com Michael Jordan e tiveram apenas 33,8% de aproveitamento nos tiros livres. A equipe é a nona colocada da Conferência Leste. Outros jogos: Atlanta 118 x 89 New York Minnesota 95 x 93 Memphis San Antonio 105 x 102 Dallas Detroit 95 x 82 Phoenix Sacramento 118 x 82 Denver L.A. Clippers 116 x 96 Golden State