Utah Jazz derrota o Detroit Pistons e segue invicto na NBA O ala turco Mehmet Okur, com 23 pontos, e Carlos Boozer, com 20, lideraram o ataque do Utah Jazz na vitória sobre o Detroit Pistons, por 103 a 101, na noite desta segunda-feira, em Salt Lake City. O resultado positivo mantém a equipe de Utah como uma das invictas da temporada da NBA até o momento - quatro vitórias em quatro jogos, que garante a liderança isolada da Divisão Noroeste da Conferência Oeste. Jogando contra sua antiga equipe, Okur acertou 8 de 16 arremessos de quadra, sendo 2 de 5 de três pontos e 5 de 5 em lances livres. Também pegou 10 rebotes e deu três assistências. Além dos números, o turco foi decisivo para o placar, já que, a um segundo do fim da partida, deu um toco em Richard Hamilton, evitando a cesta do empate do Pistons. Carlos Boozer, eleito nesta semana o melhor jogador da semana da Conferência Oeste, pegou 11 rebotes e também foi decisivo. O ala Rasheed Wallace, com 25 pontos, 12 rebotes e quatro tocos, foi o melhor em quadra no Detroit. Outros resultados Orlando Magic 106 x 103 Washington Wizards New York Knicks 93 x 105 San Antonio Spurs Chicago Bulls 110 x 85 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 104 x 107 Golden State Warriors Sacramento Kings 93 x 81 Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers 102 x 89 Portland Trail Blazers