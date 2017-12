Utah Jazz vence a décima e Jerry Sloan faz história na NBA O técnico Jerry Sloan entrou para história da NBA, na noite desta segunda-feira, ao registrar a sua 900ª vitória no comando do Utah Jazz, que venceu o Toronto Raptors por 101 a 96. O destaque do jogo foi o ala Carlos Boozer, que fez 35 pontos. Foi a sexta vitória consecutiva do Jazz, que agora tem 10 resultados positivos em 11 jogos. É o melhor começo de campeonato da história da equipe, superando a de 9-1 estabelecida na temporada 1998-99. Sloan se tornou o primeiro treinador na história da NBA a conquistar 900 vitórias com a mesma equipe. Ele assumiu o time de Salt Lake City em 1988. Nesse período, chegou à final da Liga Profissional de Basquete por duas vezes - nas temporadas 1996/1997 e 1997/1998, quando o Utah foi derrotado em ambas pelo Chicago Bulls e por Michael Jordan. Além de marcar 35 pontos, Carlos Boozer pegou nove rebotes e roubou uma bola. O ala Chris Bosch, com 17 pontos e 11 rebotes, foi o melhor jogador do Raptors. A equipe de Toronto tem a pior campanha da liga, ao lado de Charlotte Bobcats e Memphis Grizzlies - 2 vitórias e 8 derrotas. Atualizado às 9h40