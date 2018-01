Utah Jazz vence e ainda sonha com os playoffs O pivô Carlos Boozer marcou 25 pontos e obteve 13 rebotes na vitória do Utah Jazz por 104 a 83 sobre o Denver Nuggets, na noite de quarta-feira. Com esse resultado, o Utah, que tem 39 vitórias e 39 derrotas na temporada, ampliou suas chances de chegar aos playoffs - está colado no Sacramento Kings, que ocupa a oitava posição na Conferência Oeste. Apesar da derrota, o Denver, com 44 vitórias e 35 derrotas, que já garantiu o título da Divisão Noroeste, segue em terceiro lugar na Conferência Oeste. O ala Carmelo Anthony liderou a equipe, com 18 pontos. Outros resultados Chicago 96 x 90 Atlanta Indiana 117 x 112 Boston Orlando 103 x 96 Toronto Memphis 96 x 88 Charlotte Philadelphia 116 x 96 New Jersey Milwaukee 100 x 97 Washington Detroit 96 x 73 Cleveland New Orleans 104 x 99 Seattle Minnesota 82 x 79 Houston Golden State 114 x 102 Dallas L.A. Clippers 97 x 93 Portland