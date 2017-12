Utah Jazz vence e confirma boa fase Após abrir a temporada com vitórias sobre os Lakers e os Warriors, o Utah Jazz liquidou, na rodada de sábado da NBA, o Nuggets, do brasileiro Nenê, por 106 a 82. Nenê, que se recupera de uma distensão muscular, não jogou e deverá ficar fora do time nas próximas partidas. O destaque do jogo de sábado foi Carlos Boozer, com 30 pontos e 17 rebotes. Outros resultados: Miami 118, Washington 106; Charlotte 111, Orlando 100; Boston 107, Nova York 73; Detroit 99, Filadelfia 91; Indiana 100, Chicago 90; Phoenix 112, Nova Jersey 80; Minnesota 99, New Orleans 92; Houston 104, Sacramento 101; Milwaukee 102, Cleveland 88; Dallas 112, Memphis 88; Clippers 94, Golden 86.