Utah Jazz vence e se aproxima da vaga na fase final da NBA O ala Carlos Boozer marcou 28 pontos na vitória do Utah Jazz sobre o Memphis Grizzlies, na noite deste sábado, por 118 a 108. A vitória permitiu ao Jazz se aproximar ainda mais da vaga na fase final. O reserva Matt Harpring fez 24 pontos, e o armador Deron Williams marcou outros 21, com 13 assistências. O Jazz venceu a quinta partida seguida em casa. A equipe de Utah tem agora uma marca de 45 vitórias e 24 derrotas e segue na liderança da Divisão Noroeste. O ala russo Andrei Kirilenko fez 12 pontos, com quatro tocos, e o reserva Paul Millsap marcou mais 11. Ainda pelo Utah Jazz, o pivô brasileiro Baby jogou apenas um minuto, marcou 2 pontos, ao encestar um de três arremessos de quadra. O Grizzlies, por sua vez, foi liderado pelo reserva Dahntay Jones, que marcou 26 pontos, sua melhor marca na carreira, e por Gasol, que, com 25 pontos e 10 rebotes, foi o segundo melhor cestinha da equipe de Memphis. Clippers se mantém na luta Em outro duelo, o Los Angeles Clippers derrotou o Washington Wizards, por 111 a 105, e se manteve na briga por uma vaga à próxima fase. O destaque foi o ala Corey Maggette, que fez nove de seus 29 pontos nos últimos 77 segundos de partida. O Clippers, com 37 vitórias e 31 derrotas, está em terceiro na Divisão Pacífico. Outros jogos deste sábado Charlotte Bobcats 107 x 113 New Jersey Nets Miami Heat 85 x 93 Philadelphia 76ers