Utah Jazz vence Houston Rockets e avança na NBA O Utah Jazz fez um ótimo terceiro quarto e derrotou na sexta-feira o Houston Rockets por 113 x 91, vencendo a disputa na Conferência do Oeste por 4 x 2. Deron Williams marcou 13 de seus 25 pontos no terceiro quarto, levando o Utah Jazz para a segunda rodada contra o Los Angeles Lakers. "Eu procurei dar a bola aos meus companheiros de time no primeiro tempo", disse Williams, que fez nove assistências durante o jogo. "Senti que deveríamos melhorar um pouco o placar (no terceiro quarto) e decidi ser um pouco mais agressivo." A vitória veio apesar dos 40 pontos marcados por Tracy McGrady, do Houston Rockets. O Utah superou o Houston em 27 x 11 pontos no terceiro quarto. Williams conseguiu quatro cestas de três pontos e um lance-livre no período. Mehmet Okur acrescentou outros 19 pontos e 13 rebotes para o Utah Jazz e Carlos Boozer contribuiu com 15 pontos e 10 rebotes. McGrady também conseguiu 10 rebotes para o Rockets, mas ele teve pouca ajuda. Também na sexta-feira o Cleveland Cavaliers eliminou o Washington Wizards vencendo a partida por 105 x 88, graças aos 27 pontos, 13 rebotes e 13 assistências de LeBron James, fechando a série também em 4 x 2. Enquanto isso, o Atlanta Hawks venceu o Boston Celtics, em casa, por 103 x 100, forçando o sétimo jogo da série em Boston, no domingo. Destaque para a cesta de três pontos de Joe Johnson, faltando pouco mais de um minuto para o fim do jogo, que deu ao Hawks a liderança por cinco pontos no placar.