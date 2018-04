Utah Jazz vence Lakers fora de casa e garante vaga nos playoffs da NBA

O Utah Jazz derrotou o Los Angeles Lakers na noite de domingo por 112 a 97, fora de casa, e garantiu vaga nos playoffs da NBA. A equipe é a quarta da Conferência Oeste a confirmar um lugar na fase mata-mata da competição.

Os três primeiros colocados, Houston Rockets, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, respectivamente, também já estavam classificados. Agora, restam cinco equipes brigando por quatro vagas para os playoffs.

A importante vitória no domingo veio graças à grande atuação de Donovan Mitchell, que marcou 28 pontos, pegou nove rebotes e deu oito assistências. Joe Ingles também fez um bom jogo com 22 pontos e dez assistências. Jae Crowder marcou 18.

No Lakers, os destaques foram Josh Hart, com 25 pontos, e Julius Randle, com 17 pontos e sete rebotes. As boas atuações, no entanto, não foram capazes de evitar a sexta derrota em oito jogos da equipe de Los Angeles.

WARRIORS VENCE LANTERNA

Também na noite de domingo, o Golden State Warriors venceu o lanterna Phoenix Suns por 117 a 100, fora de casa, e colocou fim à sequência de duas derrotas seguidas. O resultado confirmou o time da casa como a pior campanha da competição.

O destaque do jogo foi Klay Thompson, que marcou 34 pontos. Kevin Durant terminou com 17 pontos e nove assistências, e Green fez 14. Mais uma vez, o Warriors atuou desfalcado de Stephen Curry, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e já foi vetado pelo técnico Steve Kerr da primeira rodada dos playoffs.

No Suns, quem mais pontuou foi Danuel House, com 22. Alex Len conseguiu um "double-double" com 16 pontos e 10 rebotes. A equipe, no entanto, faz uma temporada para ser esquecida, pois ocupa a última colocação da Conferência Oeste com 20 vitórias e 61 derrotas.

SIXERS NO EMBALO

O Philadelphia 76ers derrotou o Dallas Mavericks por 109 a 97, em casa, e alcançou a 14ª vitória consecutiva na temporada. A boa sequência igualou o recorde da temporada 1982/1983.

Mais uma vez o destaque da equipe anfitriã foi o calouro Ben Simmons, que fechou o jogo com 16 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. JJ Redick marcou 18 pontos e Robert Covington conseguiu um "double-double" com 15 pontos e dez rebotes.

O resultado manteve o 76ers em terceiro lugar na Conferência Leste, com 50 vitórias e 30 derrotas. O Mavericks é o 13º colocado do lado Oeste, com 24 vitórias e 57 derrotas, já sem chances de ir aos playoffs.

Confira os resultados deste domingo:

Charlotte Hornets 117 x 123 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 109 x 97 Dallas Mavericks

Boston Celtics 106 x 112 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 117 x 130 Detroit Pistons

Toronto Raptors 112 x 101 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 97 x 112 Utah Jazz

Phoenix Suns 100 x 117 Golden State Warriors

Confira os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans