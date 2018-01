Utah surpreende os Mavericks na NBA O Utah Jazz surpreendeu o Dallas Mavericks, na noite desta sexta-feira, ao derrotar o líder da NBA por 93 a 81. Com a vitória, que colocou fim a quatro derrotas consecutivas, o Jazz acabou também com a invencibilidade dos Mavericks em casa. O Dallas era a única equipe na temporada que ainda não tinha perdido em seu próprio campo. Os cestinha do Utah foram o veterano Karl Malone e o jogador Greg Ostertag, ambos com 16 pontos cada. Após a rodada desta sexta, o Jazz ocupa a quinta colocação da Divisão Meio-Oeste, com 13 vitórias e 12 derrotas. Os Mavericks, que tiveram o alemão Dirk Nowitzki seu maior marcador, 28, continuam folgados na liderança da mesma Divisão. São 22 vitórias e quatro derrotas. Outros resultados desta sexta: Miami 97 x 77 Toronto Indiana 101 x 86 Chicago Boston 108 x 99 Minnesota Philadelphia 107 x 104 LA Lakers Detroit 109 x 107 Cleveland Memphis 95 x 84 Milwaukee Houston 101 x 82 Atlanta Orlando 89 x 80 Denver New Orleans 88 x 86 Seattle Phoenix 87 x 76 L.A. Clippers Portland 113 x 111 Golden State