Utah vence a 1ª contra o Sacramento A noite de sábado teve sabor de sobrevida para as três equipes da NBA que venceram seus jogos e assim puderam manter acesas suas chances nas respectivas séries melhor-de-sete partidas da primeira fase dos playoffs da liga norte-americana de basquete. Em Salt Lake City, os locais do Utah Jazz conseguiram derrotar o Sacramento Kings por 107 a 104. Agora, os Kings lideram a série com duas vitórias contra uma do Jazz. Já em New Orleans, pela Conferência Leste da NBA, o New Orleans Hornets venceu o Philadelphia 76ers pelo placar de 99 a 85, e agora também vão perdendo sua série por 2 a 1. Por último, o Milwaukee Bucks precisou da prorrogação para conseguir arrancar um resultado positivo frente ao New Jersey Nets e empatar a série em duas vitórias para cada lado. O marcador final da partida foi de 119 a 114 para os Bucks.