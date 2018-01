Utah vence Cleveland fora de casa O Utah Jazz derrotou fora de casa o Cleveland Cavaliers por 103 a 92. Karl Malone foi o grande responsável pela vitória do Jazz. Além de ser o cestinha da partida, com 35 pontos, o jogador conseguiu mandar mais cedo três jogadores do Cleveland (Zydrunas Ilgauskas, Chris Mihm e Tyrone Hill) para o banco. Todos cometeram cinco faltas em jogadas, na maioria das vezes, contra Malone. A vitória deixa o Jazz mais próximo dos líderes da Divisão do Meio-Oeste, com 30 vitórias e 24 derrotas. Na liderança continua o Dallas, seguido de perto pelo Minnesota e o San Antonio. Outros resultados desta segunda-feira: Houston 102 x 89 Washington; Philadelphia 110 x 83 Denver; Detroit 89 x 76 Toronto; Miami 102 x 80 Chicago; Charlotte 101 x 92 Milwaukee; Portland 80 x 79 Los Angeles Clippers;