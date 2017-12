Utah vence Dallas com show de Malone Karl Malone foi o principal destaque na vitória do Utah Jazz sobre o Dallas Mavericks por 107 a 98, na rodada da noite desta segunda-feira da NBA. Malone foi determinante no resultado ao marcar 30 pontos e realizar 10 rebotes. O Utah é quarto colocado na Divisão Meio-Oeste enquanto que o Dallas se mantém em terceiro. Na outra partida desta segunda-feira, o Los Angeles Clippers foi melhor e venceu o Orlando por 100 a 92. Os Clippers se mantiveram em quinto lugar na Divisão do Pacífico. Já o Orlando é quarto na Divisão do Atlântico. Nesta terça-feira à noite a NBA prevê mais 11 partidas: Milwaukee x Miami; Boston x Nova York, Filadelfia x Atlanta, Washington x Memphis, Golden State x Minnesota, Nova Jersey x Chicago, Cleveland x Houston, Portland x Dallas, Charlotte x Denver, Orlando x Sacramento e Seattle x L.A. Lakers.