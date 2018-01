Utah vence fora de casa os Rockets O Utah Jazz derrotou nesta segunda-feira, fora de casa, o Hoston Rockets por 96 a 91 e empatou com os Rockets na terceira colocação da Divisão Meio-Oeste da NBA. Ambos somam 15 vitórias e 12 derrotas. Está foi a terceira vitória consecutiva do Jazz. O cestinha da equipe foi o experiente Karl Malone, com 31 pontos. Para o Houston, o maior marcador foi Steve Francis, com 26 pontos. O Dallas Mavericks lidera a Divisão, com apenas quatro derrotas em 27 jogos. Os Mavericks bateram nesta segunda, em casa, o Washington Wizards por 92 a 86. O Sacramento, que venceu New Orleans Hornets por 99 a 94, é o segundo colocado no Meio-Oeste, com 18 vitórias em 28 jogos. Outros resultados desta segunda: Milwaukee 108 x 103 Orlando Cleveland 74 x 72 Miami Indiana 112 x 97 Atlanta New Jersey 99 x 83 Chicago Phoenix 89 x 88 Seattle