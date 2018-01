Utah vence, mantém a ponta e técnico atinge 1.000ª vitória A rodada desta segunda-feira da temporada regular da NBA foi marcada pela conquista de uma marca histórica. Em Salt Lake City, o Utah Jazz derrotou o Dallas Mavericks, por 101 a 79, e o técnico Jerry Sloan, que comanda a equipe há mais de 18 anos, conquistou sua milésima vitória na carreira. Além disso, o Utah bateu um concorrente direto na briga pelas primeiras colocações da Conferência Oeste e, com campanha de 16 vitórias e apenas cinco derrotas, se manteve como o melhor time da liga até o momento. O ala Carlos Boozer, em mais uma grande atuação em quadra, foi o maior responsável pelo fácil triunfo do Jazz com 31 pontos e 11 rebotes. Com a vitória já garantida, a torcida que lotou o ginásio passou os últimos dois minutos de jogo gritando o nome de Jerry Sloan. "Isso é melhor que ficar ouvindo vaias. O mais importante é que estamos tendo diversão porque nosso time está jogando bem e que penso que todos estão gostando", disse o técnico, que é o quinto na NBA a atingir mil vitórias. Quem também está arrasando os adversários é o Phoenix Suns, que venceu o Orlando Magic por 103 a 89, na Flórida, e conseguiu sua 11ª vitória consecutiva. Agora com 14 vitórias e seis derrotas, a equipe do brasileiro Leandrinho - que começou no banco e fez apenas seis pontos em pouco mais de 19 minutos em quadra - divide a liderança da Divisão do Pacífico com o Los Angeles Lakers. Os outros resultados da rodada desta segunda foram: Philadelphia Sixers 79 x 81 Portland Trail Blazers New Jersey Nets 105 x 92 Memphis Grizzlies New York Knicks 90 x 97 Boston Celtics Miami Heat 99 x 77 Toronto Raptors New Orleans Hornets 95 x 89 Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 106 x 91 Indiana Pacers Los Angeles Clippers 81 x 103 San Antonio Spurs