Utah vence o San Antonio no duelo dos melhores da NBA O Utah Jazz venceu o San Antonio Spurs por 83 a 75, na noite desta quarta-feira, em Salt Lake City, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. O jogo envolveu as duas melhores equipes do campeonato e teve mais uma atuação brilhante do ala Carlos Boozer, do Jazz, que marcou 23 pontos e agarrou 16 rebotes. Agora com 13 vitórias e apenas três derrotas, o time de Utah segue na liderança isolada da Divisão Noroeste. O San Antonio, que perdeu pela segunda vez consecutiva e deixou o primeiro lugar da Divisão Sudoeste para o rival Dallas Mavericks, teve mais uma vez um bom desempenho de seu astro, o ala Tim Duncan, que marcou 21 pontos e pegou 10 rebotes. O Dallas atingiu a ponta de sua divisão ao derrotar, em casa, o Toronto Raptors por 117 a 98. Essa foi a 11ª vitória seguida da equipe texana, que havia começado a temporada com quatro derrotas. O ala Josh Howard compensou a péssima atuação do astro alemão Dirk Nowitzki (apenas seis pontos) ao marcar 26 pontos e agarrar cinco rebotes. Em Phoenix, o armador brasileiro Leandrinho voltou às quadras após se recuperar de uma lesão e, mesmo começando como reserva, marcou 14 pontos e deu seis assistências na vitória do Suns sobre o Houston Rockets por 102 a 91, no Arizona. Confira os outros resultados da rodada: Atlanta Hawks 99 x 90 Charlotte Bobcats Cleveland Cavaliers 98 x 101 New York Knicks Boston Celtics 103 x 106 New Jersey Nets Seattle SuperSonics 84 x 94 Orlando Magic Los Angeles Clippers 105 x 90 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 106 x 108 Indiana Pacers Atualizado às 9h44