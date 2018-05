Utaz Jazz vence e encerra série invicta do Lakers

O armador Kobe Bryant cumpriu o que prometeu e não ficou no banco de reservas neste sábado, apesar de ter sofrido uma fratura no dedo indicador, na noite de sexta-feira. Mas, mesmo jogando com uma proteção na mão, o astro do Los Angeles Lakers ficou longe de suas melhores atuações e viu o Utah Jazz vencer por 102 a 94, fora de casa, e ainda quebrar a série invicta de 11 jogos do Lakers.

Além da fratura, Bryant precisou superar uma indisposição estomacal que o obrigou a tomar soro minutos antes de entrar em quadra. Diante dessas limitações, o armador marcou apenas 16 pontos, além de contribuir com seis rebotes e cinco assistências.

Enquanto Bryant tinha uma noite de pouco brilho, Deron Williams liderava o Utah, ao conseguir um double double, com 21 pontos e 11 rebotes. Os mandantes também contaram com boas atuações de Ronnie Brewer e Wesley Matthews, ambos com 19 pontos.

Apesar do revés, o Lakers exibe a segunda melhor campanha da NBA - atrás apenas do Boston Celtics - e se mantém na liderança da Conferência Oeste, com 18 vitórias e apenas quatro derrotas.

A segunda colocação da Conferência é do Denver Nuggets, que venceu mais uma neste sábado. Jogando em casa, a equipe de Nenê superou o Phoenix Suns, por 105 a 99. O confronto, porém, não pôde contar com o brasileiro Leandrinho, que segue lesionado e desfalcou o Phoenix.

Para chegar à sua 17.ª vitória, o Denver precisou de uma boa reação no segundo tempo da partida. Os anfitriões chegaram a estar 17 pontos atrás no placar, mas contaram com grande atuação de Carmelo Anthony, que registrou 32 pontos. Chauncey Billups também se destacou, com 24. Nenê contribuiu com 15. Pelo Phoenix, Steve Nash marcou 28 pontos.

Pela Conferência Leste, o Boston Celtics obteve sua décima vitória seguida, alcançando a melhor campanha da temporada. Mesmo atuando fora de casa, o Boston derrotou o Chicago Bulls por 106 a 80. O destaque dos visitantes foi Rajon Rondo, com 16 pontos e 14 rebotes.

Confira os resultados da noite de sábado:

Washington Wizards 113 x 114 Indiana Pacers

Detroit Pistons 104 x 95 Golden State Warriors

Chicago Bulls 80 x 106 Boston Celtics

Denver Nuggets 105 x 99 Phoenix Suns

Utah Jazz 102 x 94 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 120 x 100 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 98 x 97 Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks 108 x 101 Portland Trail Blazers

Jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Houston Rockets

Atlanta Hawks x New Jersey Nets

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs