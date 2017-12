Vaga tranqüiliza basquete masculino A classificação do Brasil para o Mundial de Basquete de Indianápolis, nos Estados Unidos, em 2002, proporciona a tranqüilidade necessária que a equipe precisava para continuar o trabalho de renovação, acentuado nesta temporada - 9 dos 12 jogadores integram o grupo pela primeira vez. O técnico Hélio Rubens Garcia acha que "por ser imediatista", o torcedor brasileiro teria dificuldade de entender uma ausência do Brasil no Mundial. "Felizmente mantivemos a tradição, já que Brasil e Estados Unidos são os dois únicos países que nunca ficaram fora de um mundial." O Brasil é a seleção com a menor média de idade (23 anos) da Copa América de Neuquén, Argentina, e garantiu a vaga para o Mundial, na quinta-feira, ao derrotar Porto Rico, na prorrogação, por 89 a 80, depois de empate por 77 a 77. A Venezuela derrotou o Panamá, nesta sexta-feira, por 106 a 92, e ficou com a última vaga das Américas para o Mundial. O torneio de Indianápolis reunirá 16 equipes, 15 classificadas em torneios continentais (2 da África - Angola e Argélia; 5 das Américas - Argentina, Porto Rico, Brasil, Canadá e Venezuela; 2 da Ásia - China e Líbano; 5 da Europa e 1 da Oceania), além dos Estados Unidos, campeões mundiais e olímpicos, mas com participação assegurada como país-sede. O Europeu, iniciado nesta sexta-feira, segue até o dia 9. "A Europa tem um basquete fortíssimo. A ex-União Soviética deu origem à Rússia, Lituânia e Eslovênia, a divisão da Iugoslávia gerou também a presença da Croácia. Isso, além de Espanha, Itália, etc", avaliou Hélio. O técnico considera que a temporada marcou o "reinício de um trabalho" para o Brasil, a partir do momento que passou a ter "mais jogadores selecionáveis, bem nivelados tecnicamente". O técnico, que assumiu a seleção em 1997 (o Brasil foi 10º, no Mundial da Grécia, em 98) prefere não projetar resultados para Indianápolis. Disse que a seleção terá feito 50 jogos internacionais até o torneio e que "há esperança" nessa geração.