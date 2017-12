Vanderlei foi o melhor do basquete O Campeonato Nacional Masculino de Basquete, vencido pelo Tilibra/Copimax, de Bauru, vai premiar os destaques. O melhor jogador do torneio foi o ala Vanderlei, de Bauru. Pelo sétimo ano consecutivo, o cestinha foi Oscar Schmidt, do Flamengo/Petrobras, com a média de 34,8 pontos (1.183 no total). Os outros destaques foram: Janjão ? rebote, Valtinho ? assistência, Demétrius ? recuperação de bolas, Estevam e Alírio ? bloqueios.