Varejão ansioso para reencontro com a torcida do Cavaliers

O ala/pivô Anderson Varejão está de volta ao Cleveland Cavaliers da NBA. Afastado por cinco meses do time, situação que o deixou de fora do Pan e do Pré-Olímpico das Américas, o jogador ficará mais três anos no time. Além do contrato longo, terá reajuste salarial. O Cleveland igualou a oferta do Charlotte Bobcats, que oferecia US$ 5,36 milhões (R$ 9,77 milhões) por temporada. Seu salário não chegava a US$ 1 milhão. O acerto pôs fim a angústia do jogador, que foi chamado por fãs de ‘mercenário’ porque se queixava que tinha o pior salário do elenco. Em entrevista ao JT, Varejão, que já pode voltar nesta terça-feira, contra o Indiana Pacers (às 22h, de Brasília), conta que não vê a hora de reencontrar a torcida (que inventou a ‘Noite da Peruca’), por causa de sua cabeleira encaracolada. Como foi voltar ao Cleveland? Estou feliz por ver tudo resolvido. Dizer que nunca pensei em sair é errado, estava com contrato assinado com o Charlotte, mas tenho de agradecer ao Dan Fegan [agente] pelo empenho nas negociações e também aos Bobcats, pelo interesse. Estou feliz por poder voltar a jogar o meu basquete. Teme o rótulo de ‘mercenário’? Queria apenas um novo contrato e fiquei chateado com o rumo das coisas. Essa situação me deixou ansioso e também pressionado, mas isso nunca teve a ver com meus companheiros, torcida ou cidade. Estou satisfeito que tudo tenha se resolvido, feliz porque vou poder voltar a jogar basquete na cidade que me acolheu, num grupo que tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor que a passada e, principalmente, para uma torcida com a qual sempre tive uma relação maravilhosa. Foi com a camisa dos Cavs que vivi os melhores momentos da minha carreira e nunca escondi a paixão que tenho pela equipe. LeBron James (estrela do time) fez ‘campanha’ para a sua volta. Qual a importância dele na sua carreira? LeBron foi uma pessoa importante, mas não apenas como companheiro, dentro de quadra. Passamos muito tempo juntos, são muitos jogos, viagens, compromisso. É um grande amigo, sempre me deu força e foi um cara importante nesse período de negociações, me ligou dizendo que estava torcendo para que tudo se resolvesse. E o retorno à seleção brasileira? Queria um contrato mais longo por isso, para ter mais tranqüilidade e para estar à disposição da seleção. Agora posso me preocupar apenas em jogar basquete e, no meio do ano, em ajudar o Brasil a tentar voltar a Olimpíada [a última vez que o Brasil participou dos Jogos, foi em Atlanta/1996]. Você acompanhou o Pan e o Pré-Olímpico das Américas? Não foi bom, preferia estar lá dentro de quadra. Assisti a todos os jogos do Brasil pela tevê. No próximo Pré-Olímpico [Mundial] vou jogar. Como está sua condição física? Estou bem. Estava fazendo um trabalho de parte física, com musculação e treino em dois períodos. Só vou precisar de alguns dias para poder recuperar o melhor ritmo.