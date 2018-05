Varejão brilha em vitória do Cleveland na NBA Com uma grande atuação do brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers se reabilitou na NBA, após seguidos tropeços, e derrotou o Portland Trail Blazers por 104 a 99, diante de sua torcida. A rodada da noite de sexta-feira foi marcada também por uma fratura no dedo de Kobe Bryant, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves.