Varejão brilha na defesa do Cleveland O pivô lituano Zydrunas Ilgauskas se destacou nos momentos mais oportunos e, com 28 pontos, comandou o ataque do Cleveland Cavaliers, que derrotou, na rodada de ontem da NBA, o Atlanta Hawks, por 101 a 85. O ala reserva brasileiro Anderson Varejão, embora não tenha sorte nos arremessos à cesta, se destacou na defesa do Cleveland, com 11 rebotes nos 25 minutos em que esteve na quadra. Outros resultados: Boston 84, Golden State 83; Toronto 96, Sacramento 93; Orlando 105, Seattle 87; Charlotte 102, Minnesota 84; Miami 102, New York 94; Milwaukee 97, New Jersey 74; Chicago 95, New Orleans 89; Dallas 118, L.A. Lakers; 104 Phoenix 108, Houston 98; Filadélfia 106, Utah 99; L.A. Clippers 102, Portland 98.