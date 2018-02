Varejão celebra estreia vitoriosa no NBB e agradece carinho da torcida do Fla

Em dia de festa, diante de quase 4 mil torcedores que bateram o recorde de público na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o ala/pivô Anderson Varejão ficou em quadra por 17 minutos e contribuiu com quatro pontos, sete rebotes e cinco assistências em sua estreia pelo Flamengo no Novo Basquete Brasil (NBB). A boa atuação ajudou na vitória do Flamengo por 92 a 69 sobre o Campo Mourão na noite desta quinta-feira.

Após 16 anos fora do País, entre passagens vitoriosas pelo Barcelona, da Espanha, além de Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, na NBA, Varejão celebrou a sua volta às quadras no Brasil e admitiu a falta de ritmo de jogo.

"Sobre minha atuação, falei com o pessoal do time antes da partida que estou chegando para somar, vocês já estão fazendo um grande campeonato. Vou entrando no ritmo pouco a pouco. Fiz dois jogos pela Seleção e ainda tenho muito a ganhar. Os números são o de menos, o que importa mesmo é conquistar a vitória", analisou.

Novamente convocado para a seleção brasileira para as duas partidas das Eliminatórias para o Mundial de Basquete, no final de fevereiro, contra Colômbia e Chile, Varejão agradeceu o carinho da torcida em seu primeiro jogo pelo Flamengo, o que considerou um combustível para ele continuar a jogar.

"Esse carinho é muito legal. Isso faz com que a gente treine forte, se dedique e encare os obstáculos que acontecem tanto dentro quanto fora de quadra. O carinho da torcida é muito importante", ressaltou. "Às vezes acontece uma lesão, coisas do tipo, e você encara da melhor maneira, lutando no dia-a-dia, o que não é fácil, por conta disso, desse carinho e reconhecimento, que é muito gostoso", completou.

No momento, o clube da Gávea, invicto há nove jogos, é o líder isolado do NBB, com 14 vitórias e duas derrotas, e volta a entrar em quadra neste sábado, novamente na Arena Carioca 1, no duelo direto contra o vice-líder Paulistano.