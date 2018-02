Varejão comemora título de longe O ala/pivô Anderson Varejão, de 21 anos, não pôde comemorar com o Barcelona o título da Liga Espanhola de Basquete, conquistado neste domingo com a vitória sobre o Adecco Estudiantes, de Madri, por 69 a 64. Isso porque o jogador brasileiro está nos Estados Unidos há três semanas treinando para encarar o "draft" da NBA, a seleção dos novatos para a próxima temporada. "Quando acordei, meus amigos já tinham deixado algumas mensagens no meu celular sobre a vitória do Barcelona. Fiquei muito feliz. A emoção foi a mesma do que se estivesse lá", contou Anderson Varejão por telefone. Na temporada passada, ele já fazia parte do time que venceu a Liga Espanhola, a Copa Rei e a Euroliga. "Esse ano a Liga estava mais forte. O Adecco de Madri eliminou o Tau Ceramica, do (Tiago) Splitter, na semifinal", revelou o brasileiro. O Barcelona começou mal na séfie final, perdeu as duas primeiras partidas e teve que levar a disputa do título para a quinta da melhor-de-cinco. Varejão tem mais um ano de contrato com o Barcelona, mas uma cláusula permite que deixe o time por uma proposta da liga profissional norte-americana. Neste domingo mesmo, Varejão iria para Denver, depois de passar quatro dias treinando em Phoenix e, nas horas de folga, passeando com o amigo Leandrinho, armador do Suns. Em Denver, encontrará outro amigo brasileiro: Nenê, pivô do Nuggets. "Hoje ele me ligou e disse que quer me levar para passear. Se não der, vamos tentar almoçar e jantar." Varejão esteve inscrito no draft nos dois últimos anos, mas desistiu em cima da hora. "Não tinha experiência e maturidade para estar lá. Na Europa, ganhei mais força muscular." Apesar do ritmo "acorda-viaja-treina", Varejão está gostando dos treinos nos Estados Unidos. Passou por Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Utah Jazz e Phoenix Suns. Depois do Denver Nuggets, segue para o Seattle Supersonics e, por último, o Portland Trail Blazers. "Fui muito bem recebido pelos times até agora."