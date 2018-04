Varejão desabafa sobre imbróglio com o Cleveland Cavaliers

Em entrevista ao colunista norte-americano Chad Ford, da ESPN, nesta segunda-feira, o brasileiro Anderson Varejão desabafou sobre o imbróglio que vive para renovar seu contrato com o Cleveland Cavaliers. De acordo com Varejão, de 25 anos, o gerente geral dos Cavs, o ex-jogador Danny Ferry, não está tratando a questão de sua renovação como deveria. "Eu só queria ser tratado de maneira correta e não acho que o Danny {Ferry] está fazendo isso", afirmou. Apesar de não ter renovado e dizer que não está sendo bem tratado, Varejão garante que sente saudades da torcida, que o tem como ídolo, e que deseja voltar a jogar pela equipe, que chegou às finais da NBA no ano passado. "Eu quero voltar. Eu amo os fãs e eu realmente amo meus companheiros de equipe", disse o jogador. Apesar do amor que diz sentir pelo time e pela torcida, Varejão confidenciou que chegou ao ponto de não querer mais vestir a camisa da equipe, caso as negociações permaneçam da maneira como estão. "Existem outras pessoas por lá [na equipe] que fazem com que meu sonho [em voltar a jogar no Cleveland] fique distante. Chegou ao ponto de eu não querer jogar mais lá, e eu espero assinar e ser trocado neste momento." Mesmo ao saber da declaração de Varejão, o gerente geral da equipe, Danny Ferry, diz que ainda pretende contar com o atleta no elenco. "Nós entendemos que as negociações podem ficar 'emocionais'. Nós queremos o potencial do Anderson na equipe e que ele coloque isto [a negociação] para trás. Nós valorizamos ele dentro de fora de quadra, e isto não mudou por causa das negociações." O jogador brasileiro pretendia renovar seu contrato por pelo menos três anos, no valor de R$ 17 milhões por temporada, mas o Cleveland rejeitou a oferta, dizendo que seu salário não passaria da casa dos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 8,5 milhões). Com tal impasse, Varejão fez uma contraproposta, na qual assinaria um contrato válido por apenas uma temporada, ficando livre na outra para assinar com o clube que desejasse, mas a diretoria do Cleveland recusou prontamente, já que não ganharia nada neste tipo de transferência. Como Varejão tem é "restricted free agent" (agente livre restrito), ele não pode assinar com outro clube da NBA, a não ser que o Cleveland acerte sua renovação e, logo em seguida, o transfira para o clube desejado, seja em troca por um outro jogador, quantia financeira ou escolha no Draft da NBA.