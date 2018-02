Varejão e Baby tentam entrar na NBA Os alas/pivôs brasileiros Anderson Varejão, de 21 anos, e Rafael Araújo, o Baby, 23 anos, participam nesta quinta-feira, em Nova York, do draft da NBA ? porta de entrada para ex-universitários e estrangeiros. Já estão na liga Nenê (Denver Nuggets), Leandrinho (Phoenix Suns) e Alex (New Orleans Hornets). O evento terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, a partir das 20h30. Varejão, que atua pelo Barcelona, abriu mão do draft nos últimos dois anos, porque queria ?adquirir mais experiência?. Ele chegou nos Estados Unidos há um mês e passou por uma verdadeira maratona de treinamentos. Passou pelos Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Utah Jazz, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Seattle Supersonics e Portland Trail Blazers. ?Estou preparado. Os treinos foram muito puxados e o desgaste emocional também, porque temos pouco tempo em cada time para mostrar o que sabemos?, disse Varejão. Varejão e Rafael estão cotados entre os 20 primeiros nos sites especializados da liga profissional norte-americana. No hoopshype.com, Anderson aparece como provável escolha do Denver Nuggets, de Nenê, e Baby, do Seattle Supersonics. Em outro site, www.nbadraft.net , ambos aparecem como escolhas do Utah Jazz. Os contratos valem por três anos e os salários anuais variam de US$ 921.800 a US$ 1.367.800. Baby, que participa pela primeira vez do draft, é formado pela Brigham Young University. ?Quero entrar, não tenho preferência por nenhum time, minha escolha é pela NBA.? Mas não esconde o carinho especial pelo Utah Jazz. ?Tenho uma relação mais próxima, gosto muito do pessoal, pois passei os últimos dois anos lá.? Baby se adaptou rapidamente aos Estados Unidos e superou o ?momento difícil? pelo qual passou. Há dois anos, ele foi pego no exame antidoping no Mundial de Indianápolis. Ele acredita que o fato de morar lá está lhe favorecendo. ?Hoje, as equipes me conhecem e estão me dando chance de mostrar meu basquete e onde posso chegar.?