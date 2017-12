Varejão é cortado da Copa América A seleção brasileira masculina de basquete perdeu o seu principal pivô para as disputas da Copa América de Santo Domingo, na República Dominicana - torneio que vale uma vaga no Mundial de 2006 no Japão. O jogador sofreu uma luxação no ombro direito na derrota (94 a 96) para os Estados Unidos, nesta quinta-feira, e acabou cortado pela comissão técnica. Varejão, inclusive, viajou para Cleveland, nos Estados Unidos, onde joga, para iniciar o trabalho de recuperação. A terceira rodada da Copa América será realizada nesta sexta-feira com Panamá x Brasil (15h de Brasília). Estados Unidos x Canadá jogam às 17h30. Brasileiros e panamenhos se enfrentaram 10 vezes em competições oficiais com oito vitórias do Brasil contra duas do Panamá. Na Copa América foram dois confrontos com uma vitória para cada seleção. Em Neuquem (2001), o Panamá ganhou por 102 a 94.